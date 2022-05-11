Pinares, Altay’a veda etti
Altay’ın Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares, yayımladığı mesajla kulübe veda etti. 30 yaşındaki futbolcu, “Bu kulübü temsil etmek benim için zevkti. Kaptanlık yapmak benim için gururdu” dedi.
Altay’ın geçtiğimiz sezon başında Brezilya’nın Gremio takımından kadrosuna kattığı Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares, geçtiğimiz hafta alacaklarının ödenmemesi sebebiyle İzmir’den ayrılarak ülkesine dönmüştü. 30 yaşındaki futbolcu, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak Altay’a resmen veda ettiğini duyurdu.
“BÜYÜK ALTAY’IN TÜM TARAFTARLARINA BÜYÜK BİR SELAM BIRAKIYORUM”
Pinares, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. Büyük bir hayran kitlesine sahip, güzel anıların yaşandığı ve her zaman güzel şeyleri sakladığım bu kulübü temsil etmek benim için zevkti. Kaptanlık yapmak benim için gururdu. Bu yüzden her zaman bu renkleri çok büyük saygı ve profesyonellikle temsil ettim. Büyük Altay’ın tüm taraftarlarına büyük bir selam bırakıyorum.”
Pinares, Altay formasıyla 27’si Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 29 maça çıkarken, 2 bin 13 dakika sahada kaldı. Şilili futbolcu, bu maçlarda 3 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.
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