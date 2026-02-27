Cumhuriyet Gazetesi Logo
Play-off'un ardından UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan ekipler belli oldu!

Play-off'un ardından UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan ekipler belli oldu!

27.02.2026 01:21:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Play-off'un ardından UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan ekipler belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Temsilcimiz Samsunspor, Rijeka, Celje, Fiorentina, Lech Poznan, Sigma Olomouc, AZ Alkmaar ve Crystal Palace son 16 turuna kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

Samsunspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını sahasında 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.

SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Play-off turunun ardından Samsunspor, Rijeka, Celje, Fiorentina, Lech Poznan, Sigma Olomouc, AZ Alkmaar ve Crystal Palace son 16 turu biletini aldı.

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Bu turda karşılaşmalar, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Samsunspor-Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0, 4-0

Rijeka (Hırvatistan)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0, 3-1

Celje (Slovenya)-Drita (Kosova): 3-2, 3-2

Fiorentina (İtalya)-Jagiellonia (Polonya): 3-0, 2-4

Lech Poznan (Polonya)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0, 1-0

Lausanne (İsviçre)-Sigma Olomouc (Çekya): 1-1, 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Noah (Ermenistan): 0-1, 4-0

Crystal Palace (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-1, 2-0

İlgili Konular: #uefa avrupa konferans ligi #samsunspor #kura çekimi

İlgili Haberler

2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti!
2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti.
Samsunspor güle oynaya son 16 turunda: Samsunspor 4-0 Shkendija
Samsunspor güle oynaya son 16 turunda: Samsunspor 4-0 Shkendija Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleştiği FK Shkendija'yı toplamda 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen ekip oldu.
Thorsten Fink'ten son 16 turu açıklaması: 'Dün Galatasaray bugün biz'
Thorsten Fink'ten son 16 turu açıklaması: 'Dün Galatasaray bugün biz' Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eledikleri Shkendija eşleşmesinin ardından görüşlerini aktardı.