Polonya, Milletler Ligi'nde 3. oldu
FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Polonya Milli Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-2 yenerek 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu.
Polonya, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan 3'üncülük maçını 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 ve 15-9'luk setlerle kazandı.
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