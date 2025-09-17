Portekiz'de flaş Jose Mourinho gelişmesi: Yeni takımını duyurdular!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 09:34:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ, Benfica'yı 2 farklı yenilgiden geri dönerek 3-2 mağlup etti. Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi. Portekiz ekibinin yeni hocasının Jose Mourinho olacağı iddia edildi.

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 3-2 mağlup etti. 2 farklı yenilgiden geri dönere tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Azerbaycan ekibinin zaferi sonrası Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.

CNN Portekiz ve A Bola'da yer alan haberlere göre; Benfica, Bruno Lage'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor. 

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Portekizli çalıştırıcının Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

'İSİMLERDEN BAHSETMENİN BİR ANLAMI YOK'

Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho iddialarıyla ilgili olarak, "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi. Şimdi, elbette, daha önce de söylediğim gibi, Cumartesi günü Vila das Aves'te Benfica'nın yedek kulübesinde bir teknik direktörün olması için hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

