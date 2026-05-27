Premier Lig'de yılın teknik direktörü Mikel Arteta

27.05.2026 14:01:00
Cumhuriyet Spor
Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

22 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDULAR

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre oylamada Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), Josep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth) ve Regis Le Bris'yi (Sunderland) geride bırakan Arteta, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Arsenal, galibiyetle bitirdi İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Arsenal, ligin son haftasında Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Arsenal, Burnley engelini de aştı: Şampiyonluk bir adım uzaklıkta İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde lider Arsenal, sahasında Burnley'yi 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
22 yıllık hasret sona erdi: Premier Lig'de şampiyon Arsenal! İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bitime 1 maç kala Arsenal şampiyon oldu ve Topçuların 22 yıllık hasreti sona erdi.