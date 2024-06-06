Premier Lig'den VAR kararı!

Premier Lig kulüpleri, gelecek sezon VAR uygulamasının devam etmesi yönünde oy kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 16:23
Premier Lig'den VAR kararı!
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İngiltere Premier Lig ekipleri, VAR uygulaması konusunda kararını verdi.

Premier Lig'de yer alan 20 takım arasında VAR uygulamasının gelecek sezon kullanıp kullanılmayacağına dair oylama yapıldı. 19 kulüp VAR uygulamasının devam etmesi yönünde oy kullandı. Sadece Wolverhampton VAR aleyhine oy kullandı.

VAR uygulaması için devam kararı ile birlikte kulüplerin sistem konusunda şikayet ettiği bazı konuların değişiklik yapılacağı ifade edildi. 


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