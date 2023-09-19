PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 ekibi PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında kendi sahasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:02
PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon dev bir mücadele ile başlıyor. 

Luis Enrique yönetimindeki PSG, kendi sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc de Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.


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