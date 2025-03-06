Rangers taraftarları stada Galatasaray atkısı açarak geldi!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Rangers'ta İskoç taraftarlar stada Galatasaray atkısı açarak geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak.
GALATASARAY ATKISI AÇTILAR
Otobüslerle Kadıköy'e giden Rangers taraftarı, dikkat çeken bir harekete imza attı.
İskoç taraftarlar, Kadıköy'e Galatasaray atkısı açarak geldi. O görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu.
Etiketler: #Rangers #fenerbahçe #galatasaray
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