Rayo Vallecano Fransa'ya avantajla gidiyor!

1.05.2026 00:16:00
Cumhuriyet Spor
Rayo Vallecano, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Rayo Vallecano ile Strasbourg karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rayo Vallecano, 1-0'lık skorla kazandı.

RÖVANŞ 7 MAYIS'TA

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alemao kaydetti.

Eşleşmenin rövanşı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takım, Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace arasındaki eşleşmeden tur atlayan tarafla finalde karşılaşacak.

Konferans Ligi final maçı ise 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

