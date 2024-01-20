RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
LEİPZİG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
LEİPZİG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
RB Leipzig ise kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'a 1-0 mağlup olmuştu.
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