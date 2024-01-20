RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:32
RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

LEİPZİG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

LEİPZİG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

RB Leipzig ise kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'a 1-0 mağlup olmuştu.


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