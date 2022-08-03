RB Leipzig, Manchester City'nin Josko Gvardiol için yaptığı dev teklifi reddetti!

Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden RB Leipzig formasını terleten Josko Gvardiol için dev ekiplerin transfer girişimi devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:53
RB Leipzig, Manchester City'nin Josko Gvardiol için yaptığı dev teklifi reddetti!
Abone Ol google-news

RB Leipzig formasını giyen Gvardiol için transferde dev ekiplerin ilgisi devam ediyor. Fakat Alman ekibi, Hırvat oyuncuyu satmaya yanaşmıyor.

Son olarak Bild'de yer alan habere göre İngiliz devi Manchester City, Gvardiol için 80 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Habere göre Leipzig, City'den gelen teklifi geri çevirdi.

2002 doğumlu Hırvat savunmacı, Leipzig formasıyla geçen sezon 46 maçta süre almıştı.


Bundesliga RB Leipzig Josko Gvardiol premier lig Manchester City transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler