Real Betis 3 puanı 2 golle aldı!

Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:32
Real Betis 3 puanı 2 golle aldı!
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La Liga 31. hafta karşılaşmasında Real Betis konuk ettiği Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Juan Miranda, 83. dakikada Nabil Fekir, Celta Vigo'nun golünü 90+1. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 45'e çıkartırken, Celta Vigo ise 28 puanda kaldı.

Real Betis bir sonraki karşılaşmasında Valencia deplasmanına giderken, Celta Vigo evinde Las Palmas'ı ağırlayacak.


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