Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:06
Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

REAL BETİS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

REAL BETİS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta Las Palmas deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Real Betis ise kendi sahasında ağırladığ Granada'yı 1-0 mağlup etmişti.


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