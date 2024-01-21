Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:30

İspanya La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - ALMERİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

REAL MADRİD - ALMERİA MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Francisco Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde mücadele forma giyebilecek.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etmişti.

Almeria ise kendi sahasında ağırladığı Girona ile 0-0 berabere kalmıştı.