Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında Almeria ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - ALMERİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
REAL MADRİD - ALMERİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Francisco Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde mücadele forma giyebilecek.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etmişti.
Almeria ise kendi sahasında ağırladığı Girona ile 0-0 berabere kalmıştı.
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