Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso'nun şans vermesi halinde El Clasico'da oynayabilecek.