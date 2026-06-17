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Real Madrid, Bernardo Silva transferini resmen duyurdu

Real Madrid, Bernardo Silva transferini resmen duyurdu

17.06.2026 15:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid, Bernardo Silva transferini resmen duyurdu

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, Bernardo Silva transferini gerçekleştirdi.

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İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Portekizli yıldız Bernardo Silva transferini açıkladı.

Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra Real Madrid ile anlaşan Bernardo Silva, İspanyol ekibi ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Galatasaray'ın da ilgilendiği Bernardo Silva için Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid iddiaları da gündeme gelmişti.

MOURINHO ISRARCIYDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Bernardo Silva'yı kadrosunda görmeyi çok istemesinin ardından deneyimli futbolcu da yapılan görüşme sonrası teklife olumlu yanıt vererek İspanyol devinin yolunu tuttu.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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