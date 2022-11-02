Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, kendi evinde İskoç ekip Celtic'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde frup maçları tamamlanıyor.
Turnuvanın son şampiyonu İspanyol ekip Real Madrid, F Grubu'nda İskoç takım Celtic'i konuk edecek.
REAL MADRID - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak.
REAL MADRID - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız kadın hakem Stéphanie Frappart'ın yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Madrid ekibi grubun 5. maçında deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig'e 3-2 mağlup olmuştu.
Celtic ise kendi sahasında ağırladığı Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalmıştı.
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