Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, kendi evinde İskoç ekip Celtic'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:54
Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde frup maçları tamamlanıyor.

Turnuvanın son şampiyonu İspanyol ekip Real Madrid, F Grubu'nda İskoç takım Celtic'i konuk edecek.

REAL MADRID - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak.

REAL MADRID - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız kadın hakem Stéphanie Frappart'ın yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Madrid ekibi grubun 5. maçında deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig'e 3-2 mağlup olmuştu.

Celtic ise kendi sahasında ağırladığı Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalmıştı.


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