Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:54

Şampiyonlar Ligi'nde frup maçları tamamlanıyor.

Turnuvanın son şampiyonu İspanyol ekip Real Madrid, F Grubu'nda İskoç takım Celtic'i konuk edecek.

REAL MADRID - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak.

REAL MADRID - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız kadın hakem Stéphanie Frappart'ın yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Madrid ekibi grubun 5. maçında deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig'e 3-2 mağlup olmuştu.

Celtic ise kendi sahasında ağırladığı Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalmıştı.