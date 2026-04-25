Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu.
Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Real Madrid'in golünü 17. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Real Betis'e beraberliği getiren golü ise 90+4. dakikada Hector Bellerin kaydetti.
Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Bu sonucun ardından Real Madrid, 74 puana yükselirken, Real Betis'te puanını 50 yaptı.
La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına gidecek. Real Betis, Real Oviedo'yu ağırlayacak.