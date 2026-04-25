Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!

25.04.2026 00:36:00
Cumhuriyet Spor
İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile 1- 1 berabere kaldı.

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu.

Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in golünü 17. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Real Betis'e beraberliği getiren golü ise 90+4. dakikada Hector Bellerin kaydetti.

Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 74 puana yükselirken, Real Betis'te puanını 50 yaptı.

La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına gidecek. Real Betis, Real Oviedo'yu ağırlayacak.

Real Madrid'den Arda Güler için flaş sakatlık açıklaması: Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi? İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in kas sakatlığı yaşadığı ve takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda yer almadığını açıkladı.
Real Madrid'de sezonu kapatmıştı... Montella kararını verdi: Arda Güler'in forma giyemeyeceği maçlar belli oldu Real Madrid'in ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler şok bir sakatlıkla sezonu kapattı. Milli futbolcunun, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarında ise riske atılmayacağı iddia edildi.
Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı: 'Belki ben de sabırlı olsaydım...' Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Arda Güler'le ilgili bir itirafta bulundu. Şahin, "Ben, Dortmund'a Arda Güler'i çok istedim. O zaman bana, 'Ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Benim de inanılmaz hoşuma gitmişti" ifadelerini kullandı.