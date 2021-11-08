Real Madrid, Mbappe transferi için 6 oyuncusuyla yollarını ayırabilir

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, bir süredir peşinde olduğu Kylian Mbappe için altı oyuncusuyla sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 23:40
Real Madrid, Mbappe transferi için 6 oyuncusuyla yollarını ayırabilir
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in kulüpte daha fazla kalmaları ekonomik olarak uygun olmadığı düşünülen altı oyuncusuyla sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Sporx'in İspanyol basınına dayandırdığı haberine göre; Real Madrid'in maaş yükünden kurtulmak için sezon sonunda forveti Luca Jovic, defans oyuncuları Marcelo ve Jesus Vallejo, orta saha oyuncuları Gareth Bale , Isco ve Eden Hazard'ın takımdan gönderilebileceği söyleniyor.

Aktarılan habere göre; tüm bu oyuncular ayrılırsa, Madrid ekibi oyuncuların maaşlarından net 54 milyon euro tasarruf edeceği ve PSG'nin forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi transfer etmek için ciddi bir bütçe yaratacağı belirtildi.


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