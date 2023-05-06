Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Kral Kupası finalinde Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 16:35
Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Jagoba Arrasate'nin takımı Osasuna ile kupa mücadelesi verecek.

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Sanchez Martinez'in yöneteceği mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.



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