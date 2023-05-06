Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya Kral Kupası finalinde Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Jagoba Arrasate'nin takımı Osasuna ile kupa mücadelesi verecek.
REAL MADRID - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRID - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Sanchez Martinez'in yöneteceği mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosuyla ilgili açıklama
- AKP'li Özlem Zengin'den dikkat çeken çıkış
- Bozdağ kaset bekliyor!
- Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)
- AKP, yüksek takipçili hesapları satın aldı iddiası!
- Bir skandal da Hollanda'da!