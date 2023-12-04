Real Madrid'de sakatlık kabusu sürüyor: 4 hafta yok!

Real Madrid'de Dani Carvajal sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:43
Real Madrid'de sakatlık kabusu sürüyor: 4 hafta yok!
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Real Madrid, bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor.

İspanyol devinde son olarak, deneyimli savunma oyuncusu Dani Carvajal sakatlandı. 31 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'de Carvajal ile birlikte sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükseldi.

İspanyol devinde şu isimlerin sakatlığı bulunuyor:

Thibaut Courtois, Eder Militao, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Arda Güler ve ve Vinicius Junior.


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