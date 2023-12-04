Real Madrid'de sakatlık kabusu sürüyor: 4 hafta yok!
Real Madrid'de Dani Carvajal sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid, bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor.
İspanyol devinde son olarak, deneyimli savunma oyuncusu Dani Carvajal sakatlandı. 31 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid'de Carvajal ile birlikte sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükseldi.
İspanyol devinde şu isimlerin sakatlığı bulunuyor:
Thibaut Courtois, Eder Militao, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Arda Güler ve ve Vinicius Junior.
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