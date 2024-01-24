Real Sociedad, Kral Kupası'nda yarı finalde!

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad, Celta Vigo'yu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 07:39
Real Sociedad, Kral Kupası'nda yarı finalde!
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İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Real Sociedad 2-0 kazandı. 

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mikel Oyarzabal ile 66. dakikada Sheraldo Becker kaydetti. 

Celta Vigo'nun tek golü 90+2'de Lucas de la Torre'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad adını yarı finale yazdırdı. Celta Vigo, Kral Kupası'na veda etti.


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