Real Sociedad, Kral Kupası'nda yarı finalde!
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad, Celta Vigo'yu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Real Sociedad 2-0 kazandı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mikel Oyarzabal ile 66. dakikada Sheraldo Becker kaydetti.
Celta Vigo'nun tek golü 90+2'de Lucas de la Torre'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Sociedad adını yarı finale yazdırdı. Celta Vigo, Kral Kupası'na veda etti.
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