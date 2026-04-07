Rekora koşuyor... Onuachu'nun Süper Lig'de tarihe geçmesine 4 gol kaldı!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'ı mağlup ettiği maçta bordo-mavili ekibinin ilk golünü atan Paul Onuachu kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Genk forması giydiği 2020/21 sezonunda 29 gol atan deneyimli forvet, kariyerinin en çok gol attığı ikinci sezonuna ulaştı.

Sezon başında Trabzonspor'a geri dönen Onuachu, bordo-mavili takımda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 maçta süre aldı. Bu mücadelelerde 24 gol atan ve 2 asist kaydeden deneyimli santrfor, sezonun kalan haftalarında rekora imza atabilir.

Galatasaray maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 22 gole ulaşan Onuachu, rekor için geri sayıma geçti.

NTV Spor'da yer alan habere göre Nijeryalı forvet, Süper Lig'de Trabzonspor'un kalan maçlarında 4 gol atması halinde bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak.

Trabzonspor'un eski futbolcularından Şota Arveladze bir sezonda 25, Alexander Sörloth ise 24 kez ağları havalandırmıştı. Süper Lig'de bu sezon attığı 22 golle Paul Onuachu, gol krallığı yarışında en yakın rakibi Eldo Shomurodov'un önünde zirvede yer alıyor. Shomurodov'un bu sezon 16 golü bulunuyor.