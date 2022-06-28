Rennes, Fernando Muslera'ya talip oldu
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, tecrübeli bir eldiven arayan Fransız ekibi Rennes'in gündemine geldi.
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in, Fernando Muslera'ya talip olduğu ortaya çıktı.
Rennes'in sportif direktörü Florian Maurice, 28 yaşındaki Alfred Gomis'in yerine tecrübeli bir kaleci aradıklarını söyledi.
L'Equipe'e konuşan Maurice, "Alfred Gomis, önümüzdeki sezon takımın birinci kalecisi olmayacak. Kötü bir sezon geçirmedi ancak bir kaleci aradığımızı ona da söyledik" dedi.
"TECRÜBELİ KALECİ İSTİYORUZ"
Doğan Alemdar'a güvendiklerini söyleyen Maurice, "20 yaşında ve 1-2 yıl içinde sıçrama yapmasını beklediğimiz bir kalecimiz var. Doğan, belki de gelecekteki birinci kalecimiz olacak. Ancak bizim öncelikli hedefimiz tecrübeli bir kaleci alıp hem Doğan'ın gelişimine yardımcı olmak hem de takımdaki tecrübe eksikliğini gidermek" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da listelerinde olduğunu söyleyen Maurice, "Fernando Muslera, Yann Sommer ve Steve Mandanda, bu 3 isim de tam olarak kafamdaki profile uygunlar. 3 oyuncu için de bazı girişimlerimiz oldu ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
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