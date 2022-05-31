Robert Lewandowski kimdir? Lewandowski Bayern Münih'ten ayrıldı mı?
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, kimdir? Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrıldı mı?
1988 yılında Varşova'da doğan Lewandowski profesyonel futbol yaşamına 1 Temmuz 2006 tarihinde Znicz Pruszków takımında başladı.
Polonya 2. Liginde mücadele eden Znicz Pruszków takımında 59 maça çıktı ve 36 gol attı. 2 yıl sonra, 18 Haziran 2008'de Polonya 1. lig ekiplerinden Lech Poznan'a 380 bin euro karşılığında transfer olarak lig atladı.
2006-07 yılında Polonya üçüncü liginde 15 gol ile gol kralı olan Lewandowski , bir sonraki sezon 21 gol ile Polonya ikinci liginde de en golcü oyuncu olmuştur.
1 Temmuz 2010 tarihinde Dortmund'a 4,75 milyon euroya transfer olan Lewandowski, Borussia Dortmund forması giyerken devre arasında Bayern Münih'e transfer oldu.
LEWANDOWSKİ BAYERN MÜNİH'TEN AYRILDI MI?
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, ayrılık meşalesini yaktı. Polonya Milli Takımı kampındayken basın toplantısında geleceği hakkında konuşan golcü, Bayern Münih'teki zamanının dolduğunu söyledi.
Lewandowski'nin açıklaması şu şekilde:
"Şu an itibarıyla Bayern'deki hikayem kesin olarak sona erdi. Geçtiğimiz aylarda kulüple yaşadığımız şeylerden sonra tekrar beraber çalışabileceğimizi zannetmiyorum. Sanıyorum ki transfer olmam herkes için en iyi seçenek. Bayern Münih ciddi bir kulüp ve umarım sırf buna hakları var diye beni zorla kulüpte tutmaya çalışıp, transferime engel olmazlar. Umarım beni durdurmaya çalışmazlar."
Bayern cephesinden bu açıklamaya henüz bir cevap gelmezken, kulüp yetkilileri daha önce yaptığı açıklamalarda Lewandowski'nin satılık olmadığını ve sözleşmesine sadık kalacaklarını duyurmuştu.
Borussia Dortmund'dan transfer olduğu Bayern'de 8 sezonda 374 maçta 344 gole imza atan Lewandowski, kulüpte olduğu tüm sezonlarda da Bundesliga'yı kazanmayı başardı. Ayrıca, 2020 yılında da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
33 yaşındaki oyuncuyu en çok isteyen kulüp olarak Barcelona gösterilirken, Lewandowski'nin eski menajeri ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Polonyalı golcünün her zaman Real Madrid'de forma giymek istediğini belirtti.
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