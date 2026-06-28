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Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oluyor

Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oluyor

28.06.2026 22:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oluyor

Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oluyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni adresinin MLS olacak.

Polonyalı forvetin, Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtildi.

Lewandowski'nin iki hafta önce kulübü ve şehri ziyaret ettiği aktarıldı. Bu ziyaretin ardından tarafların anlaşma sağladığı kaydedildi.

Robert Lewandowski'nin önümüzdeki hafta başında Chicago Fire için imza atmasının beklendiği ifade edildi. Deneyimli golcünün MLS'te yeni bir döneme başlamaya hazır olduğu belirtildi.

İlgili Konular: #barcelona #robert lewandowski #Chicago Fire

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