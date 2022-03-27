Robert Lewandowski'nin Barcelona ile anlaştığı iddia edildi
Almanya Bundesliga'da 1. sırada yer alan Bayern Münih'le yeni sözleşme için sorun yaşayan Robert Lewandowski'nin Barcelona ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.
2014'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski, 8 yılın ardından Bavyera ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
Sport'ta yer alan haberde, Robert Lewandowski ve Barcelona'nın sezon sonu için sözlü olarak anlaşmaya vardığı ve kulüplerin bonservis konusunda görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.
Haberde, 2023'e kadar Bayern Münih'le sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski'nin, bireysel olarak daha fazla ödül alabilmek için Barcelona'ya sıcak baktığı ifade edildi.
Bayern Münih'le 1 yıl daha kontratı bulunan Lewandowski için Barcelona'nın 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, anlaşma şartlarına göre ödenecek tutuarın 60 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bayern Münih formasıyla bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Robert Lewandowski, 45 gol ve 4 asist kaydetti. Bu gollerin 31'ini Bundesliga'da kaydeden Polonyalı forvet, ligde gol krallığında ilk sırada yer alıyor.
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