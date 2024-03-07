Roma - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:27
Roma - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

ROMA - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Roma, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Feyenoord ile 1-1 berabere kalmıştı.

Brighton ise sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti.


roma haberleri brighton haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Luton Town, Brighton'a gol oldu yağdı!

Luton Town, Brighton'a gol oldu yağdı!
Brighton, sahasında rahat kazandı

Brighton, sahasında rahat kazandı
Brighton ile Everton yenişemedi

Brighton ile Everton yenişemedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...

Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...
Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!

Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!
Alperen Şengün'den 45 sayılık tarihi performans: Birçok rekora imza attı!

Alperen Şengün'den 45 sayılık tarihi performans: Birçok rekora imza attı!
Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!

Son Dakika: Stadyumun yanında yangın çıktı… Maç ertelendi!
Sahte zeytinyağı bu yöntem ile belli oluyor! Hileli zeytinyağı satın almamak için tek kriter yeterli!

Sahte zeytinyağı bu yöntem ile belli oluyor! Hileli zeytinyağı satın almamak için tek kriter yeterli!
Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi

Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi
Muğla’ya Mart ayında kar yağdı

Muğla’ya Mart ayında kar yağdı
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!