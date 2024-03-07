Roma - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
ROMA - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Roma, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Feyenoord ile 1-1 berabere kalmıştı.
Brighton ise sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti.
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