Roma - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:27

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:27

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

ROMA - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Roma, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Feyenoord ile 1-1 berabere kalmıştı.

Brighton ise sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti.