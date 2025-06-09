Roma'ya veda eden Ranieri'nin yeni takımı belli oluyor!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'e farklı kaybeden İtalya'da Luciano Spalletti dönemi resmen sona erdi.

Spalletti, Moldova maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında federasyonla yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı konuyla ilgili, "Cumartesi akşamı (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele) başkan Gravina ile epey bir süre görüştük ve bana görevden alınacağımı bildirdi. Ben bırakmak istemezdim ama bu bir görevden alma, dolayısıyla bunu kabul etmem gerekiyor. Yarın kulübede olacağım, sonra da sözleşmeyi feshedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Spalletti'nin ayrılığının ardından İtalya Milli Takımı'nda yeni teknik direktörlük görevi için favori olan isimlerden Claudio Ranieri'yle imza aşamasına gelindi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Ranieri'nin milli takım çalıştırmaya sıcak baktığı belirtildi.

Sezonu Roma'da tamamlayan Ranieri'nin danışmanlık rolüne de devam etmesinin beklendiği, başkent ekibinin de bu teklifi kabul edeceği kaydedildi.

Teknik direktölük kariyeri boyunca birçok takımda görev alan ve en uzun süre Chelsea'da çalışan Claudio Ranieri, Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Emekliliğini açıklamasının ardından eski kulübü Roma'nın teklifini kabul eden Ranieri, takımını Avrupa kupalarına taşımayı başardı. Ranieri, İtalya Milli Takımı'yla sözleşme imzalaması halinde 11 yıl sonra milli takım çalıştırmış olacak. İtalyan teknik direktör, milli takım seviyesinde son olarak Yunanistan'da görev yapmıştı.



