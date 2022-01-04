Romelu Lukaku ile Thomas Tuchel arasındaki kriz çözüldü
İngiliz kulübü Chelsea'nin oyuncusu Romelu Lukaku'nun eski takımı İnter'e geri dönebileceğini söylemesinin ardından hocası Thomas Tuchel ile yaşadığı krizin çözüme ulaştığı öğrenildi.
Chelsea'nin Alman teknik patronu Thomas Tuchel, Premier Lig'in 21. haftasında karşılaştığı Liverpool maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Reuters'ta yer alan habere göre, Belçikalı golcünün kendisinden özür dilediğini dile getiren Alman teknik adam, Lukaku'nun takımla birlikte antrenman yapmaya başladığını duyurdu.
Tuchel, oyuncusuna sakince düşünmesi için zaman tanıdığını söylerken, "Lukaku, benden özür diledi ve antrenmanlara geri döndü" dedi.
"BİLEREK YAPMADI"
Alman teknik adam, "Benim için en önemli şey açıklamaların bilinçli olarak yapılmadığını anlamaktı. Lukaku, önemli bir maç öncesi bu kadar gürültü çıkaran bir açıklamayı bilerek yapmamıştı" diye konuştu.
Belçikalı golcü Romelu Lukaku, 2-2 berabere biten Liverpool maçı öncesi İtalyan medyasına yaptığı açıklamalar sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.
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