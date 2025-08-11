Romulo'nun transferinde sona doğru: İki kulüp anlaştı iddiası!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 23:03:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi RB Leipzig'in Brezilyalı oyuncu Romulo'nun transferi konusunda Göztepe ile anlaştığı iddia edildi.

Bundesliga ekibi RB Leipzig, Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Romulo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI İDDİASI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Alman kulübü, 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için 23 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği belirtildi.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME 

Romulo'nun, Leipzig ile 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Geçen sezon Göztepe formasıyla 33 maça çıkan Romulo, 17 gol 10 asistlik performans sergiledi.

