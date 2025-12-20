Sadettin Saran'dan ilk açıklama: 'Veremeyeceğimiz hesabımız yok'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli takımın, Eyüpspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına konuşan Sadettin Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum desteklerden. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim, başkaları gibi değilim. Veremeyeceğimiz hesabımız yok.

Taraftarın desteği çok duygulandırdı. İnşallah taraftarımızı çok mutlu edeceğiz. İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Benim hayatımdaki en büyük gurur be onur bu kulübün başkanı olmak. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok."