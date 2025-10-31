Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran derbi primini belirledi!

Sadettin Saran derbi primini belirledi!

31.10.2025 09:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sadettin Saran derbi primini belirledi!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran'ın derbi primini belirlediği ifade edildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak. Dev derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun gece gündüz maç planı üzerinde çalıştığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde galibiyet için kenetlenirken yönetimin de prim sözüyle motivasyonu en üst noktaya çektiği belirtiliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Saran, Beşiktaş derbisinin primini belirledi. Pazar günü galibiyet gelmesi durumunda sarı-lacivertli futbolculara 1.5 milyon Euro prim dağıtılacak. Mourinho döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan derbi maçlarda galibiyete hasret kalan sarı-lacivertliler, Tedesco ile şeytanın bacağını kırmak istiyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Prim

İlgili Haberler

Sadettin Saran'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!
Sadettin Saran'dan Beşiktaş sorusuna yanıt! Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli taraftarın sorusuna yanıt verdi.
Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük açıklaması: 'Sürpriz değil!'
Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük açıklaması: 'Sürpriz değil!' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Sadettin Saran'dan bahis skandalı için yeni açıklama: 'Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak'
Sadettin Saran'dan bahis skandalı için yeni açıklama: 'Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak' Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK maçındaki 4-0'lık galibiyet sonrasında konuştu.