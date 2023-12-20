Sahadan çekilmişlerdi: 'Sonucu ne olursa olsun hiç önemli değil'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 17:02

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında gerçekleşen "sahadan çekilme" olayı ve sezon başından bu yana yaşanılanlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

'TRABZONSPOR İLE HİÇBİR İLGİSİ YOK'

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sahadan çekilme kararının Trabzonspor ile hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir."

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na olan güvenlerini kaybettiklerini belirten Saral, "Tepkilerimizin TFF karşısında göz ardı edilmesi sonrasında dünkü hakem hataları bardağı taşıran son damla olmuştur. Onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye güvenimizi kaybettiğimizi kamuoyuna bildiririz" dedi.

'SONUCU NE OLURSA OLSUN HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kendisini aradığını belirten İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "TFF'den saat 3'te aradılar. Sayın Büyükekşi ile konuştuk ve sezon başından bu yana ne düşünüyorsam söyledim. Asla arkasından hiçbir şey konuşmadım. Onun yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından söylemedim. Bize daha önce talep etmemize rağmen randevu vermediler. Bugün aradılar ve istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler" ifadelerini kullandı.

Verilecek cezanın önemli olmadığını söyleyen Ecmel Faik Sarıalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil.

Sporcular haklı. Benim burada tek özür dilemem birisi varsa o da sporcularım ve teknik ekibimdir. Onlar bu maçta galip gelmiş gibi primlerini vereceğim."