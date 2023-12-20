Takımını sahadan çekmişti: İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu basın toplantısında konuşacak
Süper Lig ekibi İstanbulspor, yarıda kalan Trabzonspor maçına ilişkin Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın basın toplantısında açıklamalarda bulunacağını duyurdu.
İstanbulspor Kulübü, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.
BASIN TOPLANTISI KARARI
İstanbulspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcımız Bayram Saral, dün akşam gerçekleşen ‘takımımızın sahadan çekilme’ olayı ve sezon başından bu yana yaşanılanlarla ilgili saat 16:00'da basın toplantısı düzenleyecektir.
Siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız."
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