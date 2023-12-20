Takımını sahadan çekmişti: İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu basın toplantısında konuşacak

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:16

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:28

İstanbulspor Kulübü, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

BASIN TOPLANTISI KARARI

İstanbulspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcımız Bayram Saral, dün akşam gerçekleşen ‘takımımızın sahadan çekilme’ olayı ve sezon başından bu yana yaşanılanlarla ilgili saat 16:00'da basın toplantısı düzenleyecektir.

Siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız."