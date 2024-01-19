Salih Özcan'dan Vincenzo Montella sözleri: 'Nasıl hissettiğimizi biliyor'
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, basın mensuplarına konuştu. Özcan, teknik direktör Vincenzo Montella hakkında, "Montella eskiden futbolcuydu. İyi gidiyor, maçları alıyoruz. Havayı biliyor. Nasıl hissettiğimizi biliyor" dedi.
Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Salih Özcan, Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın ev sahibi gibi hissedeceğini söyledi. Özcan, "Benim için çok güzel bir şey evimde oynamak. Signal Iduna Park'ı tanıyorum, Dortmund'u tanıyorum. Benim için çok güzel bir an ve onu görmek inşallah nasip olur" diye konuştu.
Vincenzo Montella
SALİH ÖZCAN'DAN VİNCENZO MONTELLA AÇIKLAMASI
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın oyun sistemine de değinen Özcan, "Tabii Montella eskiden futbolcuydu. İyi gidiyor, maçları alıyoruz. Havayı biliyor. Nasıl hissettiğimizi biliyor. Sürekli arkadan oyun kurmayı korkmadan denememiz gerektiğini söylüyor" dedi.
Ay yıldızlı oyuncu, şampiyonada İngiltere ve Fransa'nın güçlü takımlar olarak öne çıktığını kaydetti.
Nuri Şahin'in Dortmund'a gelişinin kendisi için önemli olduğunu belirten Salih Özcan, "Nuri ağabey ile iletişimim iyi. Çok konuşuyor benimle. Hatalarımı düzeltmem için çok yardımcı oluyor" diye konuştu.
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