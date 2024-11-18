Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu, Kasımpaşa'dan ayrılık sürecini anlattı.

Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 21:06

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası Kasımpaşa ile yollarını ayıran ve Alanyaspor'un başına geçen Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Uğurlu, Kasımpaşa ile yollarını ayırma nedeniyle ilgili olarak, "Sezon başında lig devam ederken farklı takımlardan teklif almıştım. Benim için Kasımpaşa'dan ayrılış noktası, Alanyaspor oldu diyebilirim. Kariyerime yeni bir yön vermek için Alanyaspor'u seçtim. Kasımpaşa, benim ayrılığıma izin verdi" dedi.

'3 BÜYÜK TAKIMDA ÇALIŞMAK İSTERİM'

46 yaşındaki teknik adam, "Kendimi geliştirdikten sonra Avrupa'da veya 3 büyük takımda çalışmak isterim" şeklinde konuştu.

Alanyaspor'un şu anda olması gereken yerde olmadığını kaydeden Uğurlu, "Geçiş oyununu seviyoruz, önde oynamayı çok seviyoruz bunun için de çok ciddi efor gerekiyor. Burada da fiziksel olarak yukarıya çıkmamız gerekiyor. Devre arasına kadar eksiklerimizi göreceğiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Alanyaspor #kasımpaşa #Sami Uğurlu

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