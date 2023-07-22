Samuel Umtiti'nin yeni takımı belli oldu

Fransa Ligi takımlarından Lille, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Samuel Umtiti'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 12:53
Samuel Umtiti'nin yeni takımı belli oldu
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Barcelona ile yollarını ayıran Fransız savunmacı Samuel Umtiti'nin yeni takımı belli oldu. 

Fransa Ligi takımlarından Lille, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Samuel Umtiti'yi renklerine bağladı.

2016'da Olympique Lyon'dan Barcelona'ya 25 milyon euroya imza atan Umtiti, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinde düşüşe geçmişti.

Geçen sezon kiralandığı Lecce'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda savunmanın kilit isimlerinden biriydi.


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