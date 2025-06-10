Sarunas Jasikevicius: 'Bu oyun, final için yeterli değil'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek, finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Tabii ki bu eşleşmede galibiyetler almak önemliydi. Belki de maça 14-0 başlamak işimizi zorlaştırdı. Çünkü bu bizi biraz sakinleştirdi, uyuttu. Daha sonra maçın ilerleyen bölümünde (fark 3'e inince) iyi bir cevap verdik, geri geldik. Bu seriyi 3-0 bitirmek çok önemliydi. Çünkü fiziksel ve mental olarak takımımızın dinlenmesi gerekiyor ve aynı zamanda finale hazırlanmamız lazım. Açık konuşmak gerekirse bu oyunun finale yeterli olacağını düşünmüyorum" dedi.