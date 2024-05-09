Semih Kılıçsoy'dan transfer sorusuna yanıt!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın milli oyuncusu Semih Kılıçsoy, geleceği hakkında görüşlerini aktardı. Kılıçsoy, transfer haberlerine ilişkin, "Kulübümün çıkarları doğrultusunda, her zaman kulübüme göre hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:21
Semih Kılıçsoy'dan transfer sorusuna yanıt!
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Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final maçına odaklandıklarını ifade eden genç futbolcu, "Bu sezon çok istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde bir kupa finali var. Onu düşünüyoruz. Oraya odaklandık. Kendi açımdan da iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek" diye konuştu.

"BU KONULARLA İLGİLENMİYORUM"

Transfer için gelen soruya cevap veren Semih Kılıçsoy, "Ben bu konularla ilgilenmiyorum. Kulübümün çıkarları doğrultusunda, her zaman kulübüme göre hareket ediyorum" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ta bu sezon 32 maçta süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.


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