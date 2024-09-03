Şenol Güneş adım adım Trabzonspor'a!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 72 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, pazartesi günü İstanbul’da teknik direktör Şenol Güneş ile görüştü.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU
Tecrübeli hocanın, bordo-mavili takımın başına geçmeye sıcak baktığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN TRABZONSPOR PERFORMANSI
Son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev yapan Şenol Güneş, bu dönemde takım 2010-11 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verdi ancak son haftalarda Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluğu kaçırdı. Güneş, 2010 yılında ise Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazandı.
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