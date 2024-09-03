Şenol Güneş adım adım Trabzonspor'a!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 72 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:15
Şenol Güneş adım adım Trabzonspor'a!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, pazartesi günü İstanbul’da teknik direktör Şenol Güneş ile görüştü.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Tecrübeli hocanın, bordo-mavili takımın başına geçmeye sıcak baktığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev yapan Şenol Güneş, bu dönemde takım 2010-11 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verdi ancak son haftalarda Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluğu kaçırdı. Güneş, 2010 yılında ise Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazandı.


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