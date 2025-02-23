Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması: 'Şartlara uyum sağlamalıydık'
Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu.
Şenol Güneş, "Trabzon'da uzun zamandır bu kadar soğuk hava olmuyordu. Çalışanlarımız sahayı en iyi şekilde hazırladılar. Bugün şartlara her şekilde uyum sağlamalıydık. Saha, hava, hakem... Kazanmak önemliydi. Takım olarak savunup takım olarak hücum ettik. Biz bugün oynadık çarşamba günü Rize ile oynayacağız. Rize dün oynadı. Bazı oyuncuların dinlenme ihtiyacı var. İskenderun'da aldığımız beraberlik daha fazla ihtiyacımız olduğunu gösteriyor" dedi.
Yeni transferlerle ilgili konuşan deneyimli teknik direktör, "Yeni transferlerimiz kaliteli oyuncular. Hepsinin olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Sadece Folcarelli'nin bir sakatlığı var ama 1 hafta içinde düzeleceğini düşünüyorum. Yeni oyuncularımızın kaliteleri iyi ama daha da iyi olmaları lazım. Oynayan oyunculardan daha iyi olmaları lazım" sözlerini sarf etti.
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