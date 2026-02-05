Sergen Yalçın'dan Agbadou için transfer açıklaması: 'Alabildiysek hayırlı olsun'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 21:00:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zorlu bir oyun oldu. Kocaelispor iyi bir takım. Agresif oynayan bir takım. Farklı bir kadroyla başladık. İyi başladık oyuna. Çok erken, gereksiz bir penaltı oldu. Oyun düzenimizi bozdu. Geri düştükten sonra çevirmek kolay olmuyor. Çocuklar iyi mücadele eder. Sonlardaki penaltıyla skor adaletli oldu. Gruptaki liderliğimiz devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok. Umarım ilerisi daha iyi olur. Kupada böyle maçlar normal."

"AGBADOU HAYIRLI OLSUN"

"Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun."

"Penaltı pozisyonları... Kocaelispor'un penaltısı ele çarptı, penaltı gibiydi. Bizim pozisyonu göremedik, uzaktaydık. Benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri biz Beşiktaş olarak, derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar... Bunları bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz 1 tane penaltıyı, kupa maçında dile getiriyorsunuz. Maç 1-1 bitmiş zaten, bunları söylemenin kime ne faydası var."

"KOCAELİSPOR HER ZAMAN LİGDE OLMALI"

"Kocaelispor iyi takım, içeride iyi oynuyor. Ligde olması gereken camialardan bir tanesi her zaman. Taraftarı, stadyum, her şey çok güzel."

"Kocaelispor'un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmiyoruz."

"TANSİYON YÜKSELMESİNİ HİÇ ANLAMADIM"

"Tansiyonun bu kadar yükselmesini hiç anlamadım. Taraftar çok güzel, takımını destekliyor, anlamıyorum. Rakip kulübenin davranışlarını anlamak mümkün değil. Saygılı olmamız lazım. Hakem lehte ve aleyhte kararlar veriyor. Bunlar herkesin başına geliyor. Birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Bu kadar tansiyonun yükselmesi bana garip geldi. Lig maçı değil bu, kupa maçı bu. Kocaelispor'un ligde sıkıntısı yok. Demek ki böyle olması gerekiyormuş."

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #transfer #Emmanuel Agbadou

