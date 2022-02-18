Serhat Akın'dan İsmail Kartal'a sert tepki: Hesap sorarlar

18 Şubat 2022 Cuma, 00:00

Fenerbahçe kendi sahasında UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında 3-1 yenik durumda mücadeleyi sürdürürken eski futbolcu Serhat Akın, sosyal medyadan tepki gösterdi.

"HESAP SORARLAR"

Serhat Akın tweet atarak "Bu takımı iyi çalıştık deyip kendi evinde 3 yersen hesap sorarlar" tepki gösterdi. Akın İsmail Kartal'ın Giresunspor galibiyetinin ardından takımıyla ilgili iyi çalıştık sözlerini eleştirdi.

Bu takımı iyi çalıstık diyip kendi evinde 3 yersen hesap sorarlar !!! — Serhat Akin (@serhatakin81) February 17, 2022

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Kartal, Giresunspor maçından sonra "Oyuncularımı 3 gün önce çok tempolu bir kupa maçından çıktı. 3 gün önce 120 dakika oynayan bir takım bugün 120 km koştu. Hakan Keleş Hoca da söyledi. Fenerbahçe bugün iyi oynadı. Birazcık daha zamanlamaları doğru yapabilseydik, pas trafiğini doğru yapsak daha farklı kazanabilirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularım bir karakter koydu. Hafta içi iyi çalıştık, konsantre olduk ve 3 puan aldık. Taraftarlarımızı üzdüğümüzün de farkındayız. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.