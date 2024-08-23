Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Sevilla, İspanya La Liga'nın 2. haftasında sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Garcia Pimienta yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Mera'nın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport'tan naklen yayınlanacak.
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