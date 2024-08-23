Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sevilla, İspanya La Liga'nın 2. haftasında sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2024 Cuma, 10:48
Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 

Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Garcia Pimienta yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak. 

Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Mera'nın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport'tan naklen yayınlanacak. 

sevilla villarreal la liga

En Çok Okunan Haberler