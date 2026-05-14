Sezon başında yaşanan transfer sürecini anlattı: Barış Alper Yılmaz 'Şunu öğrendim' diyerek açıkladı!

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'daki 5. sezonunda üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti. Milli futbolcu, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Sezon başında NEOM FC'ye transfer ihtimali olan ancak takımda kalan Barış Alper Yılmaz, "Şöyle söylemek istiyorum, ben her şeyin Allah'tan geldiğini düşünüyorum. Vicdanım her zaman rahat olmak zorunda. İyi olmaya, iyi insan olmaya çalışıyorum. Sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma... Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim, aile içerisinde bir sorun varsa, aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur" dedi.

Üst üste kazanılan şampiyonluklar hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz, “Kendi hedeflerim uğruna çalışıyorum. Takım için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Biz bir aileyiz. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve buna layık olmaya çalışıyoruz. Her sene farklı bir heyecan, hepsi çok özel, birbirinden ayıramam. Bu sene zorlu diyebileceğim bir sezon yoktu” diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz daha iyi olabilmek için profesyonel destek aldığını şu sözlerle açıkladı:

"Kulübe geldiğimde Barış Alper çok çalışmalı, yorgun olmamalı diyorum. Hep bunu kendime hatırlatıyorum. Çok çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Olabildiğince negatif enerji çekmemeye çalışıyorum. Çevremdeki insanlar da bana çok yardımcı oluyor. Kendimize mecbur iyi bakmamız lazım. Galatasaray'da oynuyorsanız, her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor. Biz burada Galatasaray'a layık olmaya çalışıyoruz. Kötü performans gösterdiğinizde yerinize biri gelebilir, burada olmanın değerinin bilmemiz lazım. Kendinize yatırım yapmak zorundasınız çünkü Galatasaray'da oynuyorsunuz. Galatasaray'da oynuyorsanız, her şeye dikkat etmek zorundasınız. Tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Özel bir ekibim var, onlarla hep iletişim halindeyim. Onlardan çok destek alıyorum. Biraz da takıntılı bir insanım (Gülerek). Bir ağrınız olabilir, o ağrıyı düşünürsem, o beni rahatsız eder. Doktorla konuşurum. Dinlen falan derse, o gün antrenman yapmazsam ben paket... (Gülerek) Unutturmaya çalışıyorum onları. Çünkü her şeyden sorun bulabilirsiniz. Her şeyi sorun ederseniz, sıkıntı yaşarsınız. Kendi çemberimde hep mutlu olmaya çalışıyorum, yetiyor bana."