Sheriff Tiraspol - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Sheriff Tiraspol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:33
Sheriff Tiraspol - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Roberto Bordin'in ekibi Sheriff Tiraspol ile karşılaşacak.

SHERIFF TIRASPOL - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bolshaya Sportivnaya Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak.

SHERIFF TIRASPOL - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Roma, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 7-0 mağlup etmişti.

Sheriff Tiraspol ise Moldova Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı Floreşti'yi 5-1 mağlup etmişti.


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