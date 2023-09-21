Sheriff Tiraspol - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Sheriff Tiraspol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Roberto Bordin'in ekibi Sheriff Tiraspol ile karşılaşacak.
SHERIFF TIRASPOL - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bolshaya Sportivnaya Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak.
SHERIFF TIRASPOL - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Roma, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 7-0 mağlup etmişti.
Sheriff Tiraspol ise Moldova Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı Floreşti'yi 5-1 mağlup etmişti.
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