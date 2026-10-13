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Sidiki Cherif siftah yaptı: Coventry City dört golle güldü!

Sidiki Cherif siftah yaptı: Coventry City dört golle güldü!

13.10.2026 00:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Sidiki Cherif siftah yaptı: Coventry City dört golle güldü!

Coventry City, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, İngiltere'de etkili performansıyla dikkat çekti.

Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United'ı konuk eden Coventry City'de ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, mücadelenin 6. dakikasında penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Jack Rudoni, penaltıyı gole çevirerek Coventry City'yi 1-0 öne geçirdi.

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SIDIKI CHERIF SİFTAH YAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili olan Sidiki Cherif, 48. dakikada ağları havalandırarak Coventry City'nin ikinci golünü attı. Böylece genç futbolcu, Coventry City formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Konuk ekip, Sven Botman'ın 70'te attığı golle farkı 2'ye indirse de Sidiki Cherif'in yerine 78'de oyuna giren Simms, 81. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Conventry'nin 4. golünü 87. dakikada atan Mfuni skoru belirledi.

Premier Lig'de ikinci galibiyetini elde eden Coventry puanını 6 yaptı. Newcastle United ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 8 puanda kaldı.

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SIDIKI CHERIF'TEN İLK GOL

Sezon başında Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, ilk maçında Brighton karşısında çıkmıştı ve 30 dakika sahada kalmıştı.

19 yaşındaki futbolcu, ikinci maçında Newcastle United karşısında çıktı ve ilk golünü kaydetti.

İlgili Konular: #premier lig #Newcastle United #Coventry City #Sidiki Cherif

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