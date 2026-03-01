Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivasspor, Rey Manaj ile güldü!

Sivasspor, Rey Manaj ile güldü!

1.03.2026 15:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sivasspor, Rey Manaj ile güldü!

Trendyol 1. Lig'de Serikspor'a konuk olan Sivasspor, Manaj'ın attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Ligin 28 haftasında Serikspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

İsmail Oğan Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Sivassspor Rey Manaj'ın 48. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.

Kış transfer döneminde Sivasspor'a geri dönen Rey Manaj, çıktığı 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 38'e yükseltirken, Serikspor ise haftayı 29 puanda potada tamamladı.

Serikspor gelecek hafta Amed deplasmanında galibiyet arayacak. Sivasspor ise kendi sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.

İlgili Konular: #Sivasspor #Serik Belediyespor #Trendyol 1.Lig

İlgili Haberler

Sivasspor'dan Mehmet Altıparmak kararı: Resmen açıklandı!
Sivasspor'dan Mehmet Altıparmak kararı: Resmen açıklandı! TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Rey Manaj, Sivasspor'a geri döndü!
Rey Manaj, Sivasspor'a geri döndü! TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, 28 yaşındaki Arnavut golcü Rey Manaj'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Caner Erkin, Sivasspor maçında çılgına döndü: 12 maçta 4. kırmızı!
Caner Erkin, Sivasspor maçında çılgına döndü: 12 maçta 4. kırmızı! Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor-Sakaryaspor maçının ilk yarısının son anlarında Caner Erkin'e kırmızı kart çıktı. Sakaryaspor forması giyen deneyimli futbolcu 2. sarıdan gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü.