Sivas'taki maçta gerginlik: Takım sahadan çekildi!

Sivas'taki amatör maçta hakem ve kulüp yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Hakem kararlarına tepki gösteren idareciler, takımı sahadan çekerek maça çıkmama kararı aldı ve müsabaka yarıda kaldı.

Sivas'taki maçta gerginlik: Takım sahadan çekildi!
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AA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:06

Sivas 16 Yaş Altı Ligi A Grubu'nda Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor, Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Belediyespor'un penaltı atışından kazandığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, hakem Ali Selim Müşteri maçın 10. dakikasında ve 38. dakikasında Ahmet Turan Gazispor'dan iki futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

TAKIM SAHADAN ÇEKİLDİ

Ahmet Turan Gazispor futbolcularının, kırmızı kartların haksız olduğu iddiasıyla hakeme tepki göstermesi üzerine kulübün teknik heyeti ve yöneticileri de sahaya girdi. Bunun üzerine hakem Müşteri, Ahmet Turan Gazispor teknik direktör Engin Çetin'e de kırmızı kart gösterirken bazı futbolcuları da sarı kartla cezalandırdı.

Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin sahaya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Ahmet Turan Gazispor kulübü yöneticilerinin takımlarını sahadan çekerek maça çıkmama kararı alması üzerine karşılaşma yarıda kaldı. Maçla ilgili kararın daha sonra verileceği bildirildi.


Etiketler: #sivas #amatör #hakem

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